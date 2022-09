Arakas: mina ootaks koduostuga kuus kuni 12 kuud

„Kui vaatame teisi maailma majandusi, näiteks Kanadat või Austraaliat, kes on intresside tõstmisega meist ees, siis seal on kinnisvaraturg languses. Aga see ei tähenda kinnisvarakrahhi, vaid hindade korrektsiooni. Aga ka meile lähemal olev Rootsi, mis on näinud 30 aastat kinnisvarahindade tõusu, kas seal SEB ennustab, et tänu intressi tõusule tulevad hinnad tipust 15-20 protsenti alla,“ rääkis Arakas.

Ta lisas, et kinnisvaraturul on olnud jabur olukord mõnda aega ning seda võib praegu võrrelda äikese eelse olukorraga, kus kõik ootavad pikselööki, et õhk puhtaks saaks.

„Valitseb põhimõte, et küsida pole piinlik. See aeg saab läbi, aga me ei näe ka sellist olukorda, mis toimus 2009-2010 kinnisvaraturul. Muidugi on ka pärast Covidi ja Ukraina kriisi sisendhinnad arendajatele kasvanud,“ nentis Arakas.

Arakas arvutas, et Eestis on antud 10 miljardit eurot eluasemelaenu ja kui Euribor peaks kerkima kaks protsenti, siis võetakse inimestelt täiendavalt 200 miljonit eurot ära.

Pikemalt saab lugu ERR-i portaalist.