Turniti tarkvara toetab rohelist maailmavaadet

Turniti tegevjuht Ülo Säre ütleb, et igal tarkvarafirmal on oma lugu. Jõuline missioon on ka Turnitil, kes pakub ühistranspordi piletiostu võimalusi. Peamiselt on töö keskendunud bussi- ja rongiliiklusele. Alustati Tpileti ja Lux Ekspressi piletitest, praeguseks aga on ettevõte olulisel määral maailmas laienenud, mistõttu moodustab Eesti osakaal ettevõtte tulubaasis juba vähem kui 10%.

„Meil on väga erinevas suuruses ja erineva haardega kliente üle maailma,“ märgib Ülo Säre ja toob näiteks Michigani lennujaamabussid ja Leedu riikliku raudtee. Erinevaid kliente jätkub nii Euroopasse, Ameerikasse kui ka Põhja-Aafrikasse. Kindlasti väärib märkimist, et ettevõtte viieaastase tegutsemisaja jooksul pole ükski klient otsustanud nende juurest lahkuda.

Ettevõte on lühikese tegevusaja jooksul saavutanud oma kitsas tegevusvaldkonnas väga tugeva turupositsiooni. Meie kliendid teavad, et oleme olemas ning pea alati oleme oma klientide jaoks kahe-kolme võimaliku lahenduse hulgas. Ambitsioon on aga olla lähiaastatel selgelt number üks valik.“

Rohepööre ja töötamisvabadus

Kaugliikluse opereerimiseks mõeldud piletimüügitarkvara on oma olemuselt keeruline süsteem – opereerida tuleb piiratud koguse „kauba“ ehk istekohtadega. Mugava sõiduelamuse juurde kuulub ju teadmine, et pileti saab osta igal hetkel internetist ja et bussi või rongi jõudes on koht ootamas.

Mugavaks disainitud sõiduelamused reisijate jaoks ja ladus töökorraldus transpordifirmade jaoks tähendavad omakorda seda, et üha rohkem inimesi valib reisimiseks ühistranspordi ning langetab seega keskkonna jaoks kasuliku otsuse.

Et tehnoloogiasektori palgad on nii Eesti kui ka maailma mõistes korralikud, pole tänapäeval uudis kellelegi. Seega muutub aina olulisemaks see, et ettevõtte ja töötaja väärtused kattuksid ning et töötamine pakuks töötaja jaoks piisavalt väljakutseid.

Ülo Säre ütleb, et töö Turnitis tegelikult igaühele ei sobigi. Ettevõtte sisekultuur sätestab väga palju vabadust ja võimalust oma ideid ellu viia.