Itella Estonia väärtustab usaldusväärsust, lugupidamist ja edumeelsust

Itellat teatakse sageli peamiselt Smartposti siniste ja valgete pakiautomaatide ning mugavate pakisaatmisvõimaluste kaudu. See on täiesti õige teadmine, kuid tegelikult on Itella töömaa märksa laiem – näiteks sõidab iga päev Eesti teedel 160 Itella autot, mis pakuvad maanteetransporti. Itella ladudes liigub palju erinevaid kaupu ja materjale. Itella on heaks logistika täislahenduse partneriks paljudele ettevõtetele, kellest suuremate hulgas on näiteks Kaubamaja, Telia või ABB.