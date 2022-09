Varasemad liisingud ja mängupõrgute külastamine. Millised tegurid tegelikult mõjutavad kodulaenu saamist?

Hiljuti käis meediast läbi, et tõusvate intressimäärade tõttu hakkavad pangad inimestele vähem laenu andma. Kuid lisaks tõusvatele intressidele on ka muid tegureid, mis mõjutavad kliendile antud laenusumma suurust. Mis need täpselt on, seda uuris Ärileht pankadelt.