Arenguvõimalused maailmakuulsas restoraniketis

Kaasaegsed ja paindlikud töötingimused

Võrreldes teiste kiirtoidurestoranidega on Burger King jõudnud Eesti turule kõige hiljem. Esimesed Burger Kingi restoranid avasid burgerifännidele oma uksed kaks aastat tagasi, kuid selle aja jooksul on inimesed uue koha väga hästi vastu võtnud. Restoranide interjöör on värske ja kaasaegne ning menüüs leidub midagi meelepärast igale maitsele, ka lihavaba toidumenüü eelistajatele. Burger Kingi eripäraks on aga ehtsal leegil grillitud veiselihapihvid, mis annavad burgeritele mõnusat mahlakust ja kergelt suitsuse meki, ning burgerikuninga külalised ei lahku kunagi janusena, sest joogitopsi taastäitmine on lausa tasuta.

Have it your way on Burger Kingi moto, mis pole kaugeltki juhuslik. Nii nagu on selle tähendus burgerifännide seas tuntud kui võimalus koostada burger oma maitse-eelistuste järgi, kehtib see ka meeskonnaliikmetele – töötada on võimalik just töötajale sobiva koormuse ja graafikuga. Ühtsest kollektiivist leiab väga erinevas vanuses ja erineva taustaga inimesi, kes hindavad paindliku graafikuga kaasnevaid võimalusi. Suuremas osas moodustavad Burger Kingi usina tööpere just kooli kõrvalt töötavad noored, kes saavad tänu paindlikule töögraafikule ühendada õppimise ja töötamise. Suviti avaneb võimalus noortele alates 14. eluaastast, kellele pakub Burger King tihtipeale täiesti esimest töökogemust. Restorani asukohtade valik on üpris lai – praeguseks on Eestis seitse restorani, viis Tallinnas (Viru, Balti jaam, Rocca al Mare keskus, Ülemiste keskus ja Lasnamäe Centrum) ja kaks Tartus (Kvartali keskus, Lõunakeskus). Veel selle aasta jooksul plaanitakse avada uus restoran Laagris.