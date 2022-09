Milstrand lükkab ümber: läbi meie terminali Vene kütus ei liigu

Eelmisel nädalal avaldas Ärileht pildid Milstrandi Viimsi terminali estakaadil seisvatest vene kirjadega tsisternvagunitest. Ettevõtte omanik Endel Siff kommenteeris toona napilt, et venekeelsete kirjadega vagunites ei pruugi olla Vene kütus. Nüüd avaldab ettevõte igasuguste kahtluste kummutamiseks, mis päritolu kütust nende vagunitega transporditakse.

Milstrandi tegevdirektori Ervin Hasselbachi kinnitusel on tegemist Eestis registreeritud ja Operailile kuuluvate vagunitega. Need toovad Milstrandi terminali Leedu Mazeikiu naftatehasest lennukikütust. Samuti viiakse terminali Porvost laevaga saabunud Neste diislikütust, mis on mõeldud kohalikule turule.