Liistuvabrik ei meelita töötajat üksi palgaga

Puhatakse koos

„Kõik töötajad teavad, et kolm nädalat juulis ja kaks nädalat aasta lõpus on need ajad, millele võib planeerida reise ja lähedastega pikemaid koosolemisi, sest puhkus on ettevõttes n-ö naelaga paigas. Aga see ei tähenda sugugi, et muul ajal suusareisile või sukelduma ei saaks minna,“ räägib personalijuht, lisades, et läbirääkimistele on neil alati ruumi. Koos puhkamine ei piirdu vaid kollektiivpuhkusega. Lugu peetakse ka ühisüritustest, mitmepäevastest suvepäevadest ja üheskoos tähtpäevade pidamisest. Tähtpäevadel sööme ühiselt kringlit, torti, vastlakuklit või muud head-paremat vastavalt tähtpäeva olemusele. Ka juubilarid saavad meeles peetud.