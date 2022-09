Incap ja Ampler Bikes hakkavad koostööd tegema

Incap Electronics Estonia juhi Greg Grace’i sõnul on koostöö Ampler Bikesiga Incapi jaoks oluline mitmel moel. „Kliendina on Ampleri näol tegu väga kiiresti kasvava tipptehnoloogia arenduse ja tootmisega tegeleva ettevõttega, kellele partneriks olemine on suur au. Lisaks on rohetehnoloogia ja kergliikurite ärivaldkond suund, millele Incap soovib üha enam keskenduda,“ märkis ta.



Grace tunnustab, et Ampler on ettevõte, kus Eesti insenerid on arendanud välja kõrgtehnoloogilise lõpptoote, mida nad ise müüvad ja mida toodetakse Eestis - nii nagu Ampleri elektrijalgrattad, nii on ka kontroller arendatud Eesti inseneride poolt ja nende tootmine toimub Incapi Kuressaare tehases. „See tähendab, et loodav väärtus jääb Eestisse. Seetõttu Incapil on väga hea meel pakkuda oma tehase võimekust, et toetada Amplerit kiirel kasvuteel,“ sõnas ta.



Incap Electronics Estonia äriarendusjuht Tiit Priske lisas, et Ampler on väga hästi juhitud ettevõte ja tunnustas Hannes Laari juhitud tootearendusmeeskonda ning Markus Järve juhitud elektroonikaarenduse meeskonda. „Nii ärilisi kui ka tehnilisi otsuseid tehakse Ampleris väga kiirelt, mistõttu on hetkel maailmas aset leidvate kriiside mõju koostööle minimaalne,“ märkis Priske ja lisas, et sellise koostööga soovivad ettevõtted olla eeskujuks ka teistele, julgustades kombineerima julgemalt oma ressursse, et ühiselt välisturge vallutada.



Ampler Bikes on 2016. aastal asutatud elektrijalgrattaid arendav ja tootev Eesti ettevõte, millel on tänaseks ligi 150-liikmeline rahvusvaheline meeskond ning müügiesindused Berliinis, Kölnis, Tallinnas, Amsterdamis ja Zürichis. Ampleri valmistatud kerged elektrijalgrattad on võitnud mitmeid auhindu ja ühtekokku sõidab Euroopas üle 20 000 Ampleri ratta.