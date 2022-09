Viis asja, mida küsib Bigbanki võlakirjade kohta iga investor

Kui palju raha peab olema, et Bigbanki võlakirjadesse investeerida?

Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja see on minimaalne kogus, mida märkida saab. Ülemise piiri seab emissiooni kogumaht 10 miljonit eurot, mida pank võib kasvatada 20 miljoni euroni.