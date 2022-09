BaltCap ostab Baltikumi suurima kirjastuse Alma Littera Grupi

BaltCapi partneri Oliver Kullmani sõnul on neile investoritena oluline Alma Littera Grupi pikaajaline ja edukas äritegevus. „Alma Littera on Leedu kirjastus- ja raamatuäris tugevate brändidega esindatud väärikas ettevõte. Kuivõrd kirjastussektor on hetkel killustunud, näeme grupi ettevõtetel head kasvupotentsiaali nii Leedus kui ka väljaspool. Edasise kasvu märksõnad on digiteerimine, e-raamatud ja uudisformaadid,“ selgitas Kullman.