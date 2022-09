Päike paistis, aga tuul ei puhunud: Enefit Greeni elektritootmine vähenes augustis kolmandiku võrra

Kaasiku sõnul põhjustasid seisaku jäätmeenergiaploki ühes auru ülekuumendis ilmnenud lekked. „Remonttööde käigus selgus, et kahjustatud ülekuumendi tuleb täies ulatuses välja vahetada, et vältida planeerimata hooldusseisakud eesseisval kütteperioodil. Sellest tulenevalt peatasime eelmisel nädalal kahjustatud ülekuumendi vahetuseks töö Iru elektrijaamas. Remondiperioodil ei toimu elektri- ja soojatootmist jäätmeenergiaplokis. Tööde kestuseks on kavandatud viis nädalat,“ selgitas Kaasik.