ÜLEVAADE ENERGIATURUST | Euroopa valmistub Venemaa kraanide sulgemiseks

Oma abistava terminali Saksamaa varustamiseks gaasiga on lubanud pakkuda Hispaania, kes lisaks olemasolevale kuuele LNG-terminalile soovib aasta alguseks käivitada ka seitsmenda, mis on kümme aastat reservis oodanud. Saksamaa ise plaanib sel talvel kiirkorras käivitada kolm terminali. Euroopa LNG-ujuvkaidest esimene sai valmis möödunud nädalal Hollandis, võttes vastu Ameerika Ühendriikidest tulnud LNG-laeva.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz kinnitas nädalavahetusel, et riik on valmis olukorraks, kus Venemaa võib sõja tõttu Ukrainas gaasitarned täielikult peatada. Samas tuleb silmas pidada, et hakkama saamine sõltub sellest, kas suudetakse tarbimist oluliselt, vähemalt 15% vähendada. Samuti peab lootma, et talv tuleb tavapärane ja erakordset külma ei saabu.

Hindu allapoole on aidanud tuua Soome uus tuumajaam Olkiluoto 3, mis on alates eelmisest nädalast turul võimsusega 1000 MW. Juba sel nädalal plaanitakse suurendada tootmisvõimsust 1300 MW-ni.

Energiahindade mõju jõuab järjest ka teistesse energiamahukatesse tööstusharudesse. Valusalt on pihta saanud tselluloositootmine, mis on vajalik paberi valmistamiseks. Näiteks Saksamaal ja Itaalias on energiakulud WC-paberi tootmiseks kasvanud 300-400%. Selliste lihtsate, kuid hädavajalike toodete hinnakasv jõuab paratamatult ka poelettidelt tarbijateni. Muret Euroopa tööstuse tuleviku pärast väljendas Belgia peaminister Alexander De Croo, kelle sõnul võib siinne tööstus energiakriisi tõttu pidurduda seisakuni, millest välja tulla on raske. Bloombergi hinnangul võib negatiivne mõju Euroopa majandusele olla aasta baasil -2,2%.

Saksamaa pikendas kahe tuumajaama eluiga

Nord Stream 1 tarned on praeguseks küll peatunud, kuid LNG-kaide valmimine, gaasivarude tase ja tervet Euroopat puudutavate talveplaanide tegemine on turge rahustanud ning maagaasi hind on jätkanud langemist. Reedeks jõudis see hinnatasemeni 207 eurot megavatt-tunni eest. Viimati oli hind nii madal 9. augustil. Võrdluseks aasta tagasi samal ajal maksis 1 MWh gaasi 31 eurot, ent siis ei osanud keegi läbi näha, et see oli Venemaa eelmäng Euroopas enne Ukraina ründamist.

Saksamaa aasta ette elektrifutuur jätkas sarnaselt gaasihinnale langust, lõpetades nädala 510 euro juures megavatt-tunni eest. Vaid kaks nädalat tagasi kerkis see 1000 euroni, kui aimdused NS1 peatumisest tõeks osutusid. Et energia julgeolekut tagada, võttis Saksamaa valitsus eelmisel nädalal vastu pöördelise otsuse ning pikendas kahe tuumajaama eluiga vähemalt aprillini. See 2,7 GW tuumavõimsust oleks muidu aasta lõpust välja lülitatud, kuid hoitakse nüüd alates uuest aastast igaks juhuks reservis. Hüppeliselt on Saksamaal kasvanud kivisöest elektritootmine, mis kattis esimesel poolaastal koguni 30% riigi energiavajadusest.