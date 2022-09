Juubel: kümme tähtsaimat sündmust eesti panga eduloos

Bigbanki võlakirju saab märkida kuni 16. september kell 15:30. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot ja aastane intress 8%. Intressimaksed on kvartaalsed.

Prospekt koos prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee .