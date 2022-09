LHV Groupi investeeringu allahindlus viis kasumist üle kahe miljoni

AS LHV Group teenis augustis konsolideeritult 3,3 miljonit eurot puhaskasumit (2021 august: 5 miljonit). Seejuures teenis AS LHV Pank 6,6 miljonit eurot puhaskasumit, 0,5 miljonit eurot sellest Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis 96 tuhat eurot puhaskasumit, AS LHV Kindlustus 111 tuhat eurot puhaskahjumit ja LHV UK Limited 0,9 miljonit eurot puhaskahjumit.

Muidu tugeva tulemusega kuud mõjutas finantsinvesteeringu allahindlus summas 2,3 miljonit eurot piiranguteta pangalitsentsi taotlevasse Ühendkuningriigi krediidiasutusse Bank North. Tulenevalt rahastusvooru indikatsioonidest on ettevõtte väärtus langenud. LHV jaoks on edasise osas mitmeid strateegilisi valikuid, kuivõrd ettevõttega seotud äriline pool on väljastatud laenude nõudluse ja tingimuste osas ületanud ootusi.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell ületas augustis esimest korda 3 miljardi euro piiri, kasvades kuuga 53 miljoni euro võrra, millest ettevõtete laenud kasvasid 24 miljonit eurot ja jaelaenud 29 miljoni euro võrra. Sealjuures on eluasemelaenude portfell ületanud 1 miljardi euro mahu. Krediidikvaliteet püsib heal tasemel. Konsolideeritud hoiused vähenesid 126 miljoni euro võrra, seejuures vähenes maksevahendajate hoiuste maht 230 miljoni euro võrra, samal ajal kui tavaklientide hoiused kasvasid 102 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 4 miljoni euro võrra. Augustis töödeldi 1,9 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

LHV lähikvartalite väljavaadet on hakanud tugevalt mõjutama intressimäärade tõus. Seetõttu on LHV kasumlikkuse osas jõudmas järele LHV finantsplaanile, kui mitte arvestada finantsinvesteeringu allahindlust.