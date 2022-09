Märkimisväärne otsus Euroopa Kohtust: Eesti riik peab tasuta sõidud bussivedajatele hüvitama

„Eesti riik püüdis viimase hetkeni väita, et Euroopa Liidu õigus siin ei kohaldu ja riigil on täielik õigus sundida vedajaid inimesi bussidega tasuta sõidutama. Euroopa Kohus ütles, et riigi hüvitise maksmise kohustus kehtib juba aastast 1971. Nüüd arvutame kokku, kui suur oli tulude ja kulude vahe. Nii saame teada, kui kallis oli kingitus, mille riik esialgu võõrastest taskutest kinni maksta soovis,“ kommenteeris Lux Expressi ja teisi Eesti bussioperaatoreid vaidluses esindav advokaadibüroo Soraineni partner Carri Ginter.

AS Lux Express Estonia juhatuse liikme Ingmar Roosi sõnul on vaja rõhutada, et nad ei läinud kohtusse puuetega inimeste ja eelkooliealiste laste vastu ega vaidlustanud riigi õigust pakkuda neile ühistranspordi kasutamiseks soodsamaid tingimusi. „Me vaidlesime riigi poolt kujundatud ebaõiglase ja äsjase kohtulahendi valguses ka õigusvastase süsteemi vastu. Vedajatele, kellelt riik avaliku teenindamise lepingute alusel veoteenust ostab, hüvitatakse tasuta sõiduõigusega reisijate vedamise kulu läbi kilomeetri hinna, kuid puhtalt piletitulust toimivaid liine teenindavad vedajad peavad samu sõitjategruppe teenindama tasu saamata. See kahjustab konkurentsi piletipõhiselt toimiva bussiliikluse ja riigieelarvest toetatava teenuse vahel. Kokkuvõttes tähendab see, et riigi poolt seadusevastaselt pandud koormise tõttu on käigus vähem bussiliine, kui neid oleks moonutamata konkurentsi tingimustes.“