8% intressiga võlakiri Bigbankilt – on see väikeinvestori jaoks hea investeering?

„Tahame kiiret kasvu kodu- ja ärilaenude vallas jätkata. Võlakirjade turule pakkumise üldine eesmärk on tugevdada grupi kapitalistruktuuri ning tagada stabiilne juurdepääs lisakapitalile vastavalt meie strateegilisele plaanile,“ selgitas võlakirjade emissiooni otsust Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts.

Tänavu 30 tegevusaastat tähistanud Bigbank on Eestist alguse saanud kommertspank, mille bilansimaht ületas eelmisel aastal 1 miljardi euro piiri. Bigbankil on hästi diversifeeritud laenuportfell, mis koosneb eraisikute kodu- ja tarbimislaenudest ning äriklientide arendus- ning investeerimislaenudest. Bigbank on hästi juhitud digitaalsetes kanalites efektiivselt tegutsev kaasaegne pank.