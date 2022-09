GRAAFIK | Eestis toodeti mullu elektrit enim põlevkivist. Vaata, milline oleks turg ilma selleta

Taastuvatest allikatest elektri tootmine moodustas üle 40% elektri kogutoodangust, kuid nii tuule kui ka hüdroenergia toodangu maht kahanes. Tuuleenergiat toodeti 733 GWh, mis vähenes aastases võrdluses 13%, hüdroenergiat toodeti 23% vähem. Puitkütusest saadud elektri kogus, mille osatähtsus taastuvelektris on ligi 60%, vähenes aastaga 2%. Kõige rohkem ehk ligi kolm korda on aastaga kasvanud päikeseenergia tootmine, mis moodustab taastuvenergiast ligi 12%.

Järjest enam toodetakse elektri- ja soojusenergiat koostootmisprotsessis, mis on võimalus kasutada kütust säästlikumalt. Kuigi selles protsessis toodetud elektri osatähtsus oli ligi 23% elektri kogutoodangust, on see 3% vähem kui eelmisel aastal.