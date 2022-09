Haiguslehe ajal osakoormusega tööle? Just sellise võimaluse soovib ministeerium inimestele luua

„Täna ei ole haiguslehe ajal lubatud töötada isegi siis, kui inimene seda soovib, selleks endas jõudu tunneb ja ka raviarst seda võimalikuks peab. Samas on hästi teada, et töö pole inimesele oluline mitte vaid rahalise toimetuleku pärast. Töö annab inimesele võimaluse olla väärikas, ehk on oluline inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele,“ ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. „Tahame anda inimestele kindlustunde, et nad saavad soovi korral hoida sidet tööeluga, ennetamaks ohtu pikaajaliselt tööturult eemalduda.“

90% pikaaegsetest haiguslehtedest väljastavad perearstid. „Kõige sagedamini vajavad inimesed pikaajalist haiguslehte trauma järgselt või vaimse tervise murede korral. Mõlemal juhul on oluline, et inimene ei jääks töölt eemale liiga pikaks ajaks. Sageli ei olegi äkiline täiskoormusega tööle asumine inimese jaoks lihtne, mistõttu on väga tervitatav, et tööle saab naasta järk-järgult. On ka juhtumeid, kus just töökeskkond on inimese töölt eemale jäämise põhjuseks – väga oluline on paralleelselt tööle naasmisega tegeleda ka töökeskkonnaga ja leida võimalused inimese kiiremaks taastumiseks ning järgmiste pikkade haiguspuhkuste ennetamiseks,“ selgitas Eesti perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller.