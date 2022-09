Vali tulevikuamet juba täna!

Ta kinnitab, et nii ettevõtte kui ka tehnika areng on kiired nagu kõigis start-up-ettevõtetes, samuti on kiire töötempo, kuid töö teeb rõõmu. Start-up-ettevõttes töötamine eeldab head stressitaluvust, sest tehnoloogia muutub kiiresti, see omakorda aga tähendab, et töö ei muutu ilmselt kunagi liiga rutiinseks.

„Meie tiimis on tunda ideelisust – oleme keskmiselt 30–40-aastased ja väga huvitatud sellest, et saaksime oma lastele jätta maailma, kus on ka tulevikus mõnus elada,“ arutleb Raili.

Turundusdirektor Raili Somelar hindab, et ELMOs on väga mõnus töötada. Palgad on tehnoloogiasektorile vastavalt konkurentsivõimelised, ent lisaks iseloomustab ettevõtte sisekliimat meeldiv õhkkond.

Loomulikult ei sõida autod päris ise ka tehnoloogiast tulvil kaasajas – autot juhib arvuti taga istuv professionaalne sõitja. See on autojuhiameti tulevikutöö, millega ELMOsse tööle kandideerides on võimalik just nüüd algust teha.

Lühidalt võiks teenust kirjeldada nii, et kui klient tellib rendiauto, jõuab see kokkulepitud hetkeks tema ukse ette või viibimispunkti. Pole vahet, kas sõidetakse ühekordselt lennujaamast sadamasse või Iklasse või hoopis igal tööpäevahommikul Viimsist Tornimäele – klient sõidab kohale, väljub autost ning auto sõidab kaugjuhitavalt „koju“ tagasi. Veidi edasi ja laiemalt mõeldes tähendab see, et auto omamine muutub paljude inimeste jaoks ebavajalikuks, lihtsam ja stressivabam on auto rentida selleks ajaks, mil seda vaja on, ning mitte muretseda parkimise, hoolduse ja tankimise või laadimise pärast.

ELMO on praeguseks välja koolitanud kaks kaugjuhti ja jätkab uute juhtide koolitamist. Ühtlasi on väljatöötamisel kaugjuhtimisstandard ja kavandamisel kaugjuhtimiskeskuse rajamine.

Seda, milline mastaapne töö on kaugjuhitavate autode teenuse loomiseks tehtud, teavad kõige paremini mobility loojad ise. Kliendi jaoks on see aga geniaalselt lihtne ning linnaliikluse ja keskkonna jaoks väga säästev lahendus.

Minutipõhist autorenti pakkuv ELMO on maailmas üks esimesi, kes on välja töötanud ja praktilisse kasutusse võtnud autode kaugjuhtimistehnoloogia. Sellega tehti algust aastal 2020 Pakri Teaduspargis ja praeguseks on kaugjuhitav auto sooritanud edukalt Transpordiameti sõidueksami linnaliikluses ning omab litsentsi kaugjuhitava teenuse pakkumiseks.

„Oleme uue põlvkonna ettevõte ning tänu tehnoloogiale on töö asukohavaba. Selleks et sõita autoga Tallinna või Pariisi tänavatel – Pariisis on nimelt ELMO teine kontor! –, võib elada kus tahes,“ räägib Raili ja rõhutab, et ettevõtte töötajaid iseloomustab see, et keskkonnakaitse on üks mõttemaailma prioriteetidest.

Kaasav ja kiiresti arenev töökoht

Tänu sellele, et ELMO on praegu kiires arengufaasis, vajatakse uusi inimesi mitmesse erinevasse valdkonda. Tulevikuautode juhtidest oli juba juttu, lisaks on vaja aga turundajaid, arendajaid, testijaid ...

Raili Somelar rõhutab, et ettevõtte töökultuur on väga kaasav. Intellektuaalses plaanis tähendab see seda, et ettevõtte tegevuses saab kaasa rääkida kõigi erinevate arengute juures. Rahalises plaanis aga tähendab kaasamine seda, et kõigil töötajatel on firmas ka reaalne osalus, seega ollakse osa ettevõtte eduloos, mida päev-päevalt koos luuakse.

Kaugtöö on kujunenud standardiks, kuid ettevõtte kenas ja kaasaegses Fahle majas asuvas kontoris kohtutakse reeglina paaril päeval nädalas. Kontorielu teeb veel mõnusamaks see, et lapsed ja koerad tohib kaasa võtta. Lisaks Tallinnale ja Pariisile on ettevõttel töökoht ka Tartus.

Raili märgib, et töötajatele pakutakse palju koolitusi ja lähetusi. Juhtkonnale on need kohustuslikud, kuid ka juhtkonda mitte kuuluvatel töötajatel on soovituslik teha tutvust sellega, mis nende töösektoris mujal maailmas tehakse.

Kõige olulisem, mida tööle kandideerijatelt oodatakse, on erialane kompetents ning soov seda kogu aeg edasi arendada, samuti huvi ja uudishimu nii tehnika arengu kui ka keskkonna säästmise vastu. Kuna tehnoloogiakeel on inglise keel, on see juhtkonna tasandil sisuliselt töökeeleks. Klienditeeninduses töötajatelt eeldatakse eesti, vene ja inglise keele suhtlustasandil valdamist.

Mida ELMO teeb? ELMO Rent AS on Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ja sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.