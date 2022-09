Energiakriis tekitab stressi? Kasulikud näpunäited küttearvete vähendamiseks

Gjensidige kindlustus on pannud kokku mõned näpunäited, kuidas külmal aastaajal küttekulusid kontrolli all hoida.

Madalam toatemperatuur – rohkem kokkuhoidu

Inimesed, kes kasutavad oma kodu kütmiseks puitu, pelletit, gaasi või individuaalselt juhitavaid süsteeme, saavad oma maja soojustaset ise mõjutada. Oodatav küttehindade tõus valmistab peavalu paljudele. „Mures on kindlasti ka need korteriomanikud, kelle eluruume köetakse keskküttega ning paigaldatud kütteradiaatoritel puudub mehaanilise ventiiliga termostaat. Kuigi võib tunduda, et keskküttega korterite omanikel on külmematel kuudel piiratud kontroll küttearvete üle, pole see tegelikult võimatu,“ tõdes Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev.

Üks kokkuhoiu võimalus on ühtne initsiatiiv soojussõlme küttetemperatuuri alandamiseks. „Temperatuuri alandamisel vaid ühe kraadi võrra on kokkuhoid ligikaudu 5% küttekuludest, mis pikemas perspektiivis peegeldub ka väiksemates küttearvetes. Siiski tuleb meeles pidada, et eelkõige tuleb mõelda oma tervisele ja enesetundele, mistõttu ei tohi mingil juhul temperatuuri liigselt alandada,“ rääkis Nikolajev.

Elektriline termostaat on suurepärane abimees soojuse säästmisel

Kui termostaati pole koju veel paigaldatud, siis tasuks kaaluda selle ostmist. Võimalusi on erinevaid, kuid tavaliselt on eluruumid varustatud mehaanilise ventiiliga termostaadiga, mis paigaldatakse igas toas eraldi radiaatoritele. Seda tüüpi termostaadiga saab seadistada igas toas soovitud temperatuuri, kuid samas võtab ruumide soojenemine rohkem aega. Kuna reguleerimine toimub käsitsi, unustatakse see aga sageli ära.

Tänapäeval on saadaval lai valik elektroonilisi termostaate. Erinevalt mehaanilistest on need termostaadid täpsemad ja ka tõhusamad, kuna võimaldavad temperatuuri juhtida kuni 0,1 kraadise täpsusega. Sellise termostaadiga saab igasse tuppa ka oma äraoleku ajaks või ööseks programmeerida kindla temperatuuri, mis vähendab oluliselt küttekulusid.