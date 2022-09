Koduostude aktiivsus on taas tõusnud – kes vähegi leiab, see ära ostab

Tema hinnangul kinnitab laenutaotluste arvu hüppeline kasv, et paljud viimaste kuude kahtlejad on pigem otsusele jõudnud. „Uusi kodusid turul endiselt napib. Kes endale vähegi sobiva leiab, see selle ka ära ostab,“ nentis Pechter.

Endiselt huvitab Pechteri sõnul paljusid just erigraafikuga kodulaenu võtmine, mis võimaldab esimesed kümme või isegi kakskümmend aastat tasuda pangale vaid intresse. „Huvi juurpõhjus on ilmselge – kõrge inflatsioon paneb paljusid inimesi otsima võimalusi lükata kohustused tulevikku, kus eelduslikult on iga tagasi makstav euro veidi väiksema väärtusega“ arutles Pechter ning lisas, et paljude noorte perede jaoks loob erigraafik võimaluse kolida juba täna veidi avaramasse koju, mitte oodata sellega kauguses terendava palganumbri tõusuni.