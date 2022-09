Börsil olev kastirataste tootja tahab boonusprogrammi latti oluliselt alandada

Ettepanek tehakse tõenäoliselt seetõttu, et Hagen Bikesi aktsia hind on langenud IPO hinnast 2,64 euro pealt nüüdseks ligi 40% ning varasem optsiooni realiseerimise hind oleks tähendanud, et võtmetöötajad maksavad boonusena mõeldud aktsiate eest rohkem kui need börsil maksavad. Nüüdne optsioonide realiseerimise hind tähendab, et boonus on garanteeritud igal ajal, mil aktsiad maksavad börsil rohkem kui 0,1 eurot.