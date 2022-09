Bussijuhtide kriis aina kasvab. Viimsis ja Harjumaal tervikuna on seis eriti keeruline

SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste sõnul on hetkel firmal puudu umbes 15-20% bussijuhtidest ning raskusi on tipptunni väljumistel teatud busside komplekteerimisega oskusteabega bussijuhtidega. Peamiselt on puudus juhtidest Harjumaal. Kaljuste põhjendas olukorda sõjast tulenevad võõrtööjõu sunnitud ja ka soovitud lahkumisega. „Konkurents on tihe, toimuvad skeemid, kus bussijuhte käiakse lihtsalt ühest firmast teise ka üle kauplemas, mis kokkuvõttes ei lahenda tervikuna kriisi,“ lisas ta.