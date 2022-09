Tööellu mahub palju enamat kui töö!

Globaalselt on ettevõte muidugi oluliselt vanem ja katab tänaseks pea kogu maailma – PwC kontorid on 155 riigis. Töötajate jaoks tähendab see võrgustik tohutut hulka know-how’d, mis on vaid kiire sõnumi või kõne kaugusel. Tänu sellele saame pakkuda oma klientidele maailmatasemel lahendusi ja seejuures ise pidevalt õppida ja targemaks saada.

Arenguvõimalused globaalse haardega ettevõttes

Kes PwC-sse tööle sobib?

Me ei sea oma tiimiga liitujatele piiranguid hariduse ega varasema kogemuse osas – ootame kõiki, kel on huvi meie tegevusvaldkondade vastu ning soov õppida ja areneda. Küll aga peame tähtsaks, et meie väärtushinnangud ühtiksid – oleme väärikad, üksteisest hoolivad meeskonnamängijad, kes usuvad, et igale olukorrale on lahendus, ja kelle jaoks on oluline, et looksime oma tegevusega ühiskonnas positiivset muutust.