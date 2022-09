Euroapteek – parimad hinnad, parim töökoht

Inimesekeskne ja rahakotisõbralik

Põhjalikult reguleeritud ravimiturg liigub oma kindlaksmääratud tempos ja siinkohal käivad kõik apteegid ravimite kättesaadavuses enam-vähem ühte sammu. Ent Euroapteegi kaubamärki kandvatel apteekidel on selles sektoris mitu töötaja- ja kliendisõbralikku eelist. Kliendi jaoks on esimene neist muidugi hind. Tänu rahvusvahelisele taustale saame Euroapteekides inimestele pakkuda teistest soodsamaid apteegikaupade hindu. See väljendub nii tavahinnas kui ka suuremate kampaaniate raames. Töötajate jaoks on suureks plussiks Euroapteegi toetav suhtumine ja mitmed soodustused.

Kliendisõbralikkusest rääkides on eriti olulisel kohal apteegikaubanduse pehmem pool ja Euroapteegi omatooted. Euroapteegi toidulisandite ja apteegikosmeetikatoodete valik käib alati kaasas inimeste hetkevajadustega ning kiiresti saab müügile tuua just seda, mida hetkel kõige rohkem vajatakse. Nii esmaabivahendid, kvaliteetsed kehahooldus- ja kosmeetikatooted, toidulisandid kui ka muu on kättesaadav rahakotisõbraliku hinnaga. Valdkonna parimate hindade pakkumine on Euroapteegile väga oluline ja hinnad on ka ajal, kui kõik on pidevas kallinemises, Euroapteegis konkurentsitult soodsaimad.

Pika tööstaaži retsept on lihtne

Euroapteegi inimesed hoolitsevad iga päev klientide eest – kuulavad nende tervisemuresid ja aitavad leida parimaid lahendusi. Et apteegitöötajad saaksid pühenduda Eesti inimeste tervise parandamisele, hoolitseb Euroapteek maksimaalselt enda ja kaubamärgi all opereerivate apteekide töötajate tervise eest – lisaks toetamisele, märkamisele ja ühisele ajaveetmisele pakub ettevõte ka tervisekindlustust ja sporditoetust, vajadusel ka terapeudi tuge.

Euroapteek annab endast parima, et olla apteegiturul inimeste esimene valik tervise ja elukvaliteedi hoidmisel ja parandamisel.

Ettevõte peab lugu avatud keskkonnast ja erinevate osakondade ja apteekide inimesed suhtlevad otse ja vabalt ning tagasiside jagamine on alati oodatud. Ka paindliku tööaja kasutamine on Euroapteekides väga levinud – osalise ajaga töötamise on teatud eluetapil erinevatel põhjustel valinud kolmandik töötajatest.