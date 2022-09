Eesti kõige värskem suurpanga peaökonomist Lenno Uusküla nimetas eelmisel kevadel kuus riski, millest realiseerusid kõik suuremal või vähemal määral. Nüüd, sügisese prognoosiga, ütleb ta, et häid sõnumeid on praegu raske tuua, aga mõni siiski on.