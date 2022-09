Logistik: Ettevõtetel on viimane aeg jõulukaupade tellimiseks

Iga aasta novembri viimasel reedel toimub paljudes riikides populaarne must reede, kus arvukad jaemüüjad pakuvad soodsaid hindu ja teevad müügirekordeid. „Kiirelt tõusev nõudlus on logistiku vaatest problemaatiline, sest transpordimaht on piiratud ja ettevõtted hakkavad ruumi pärast konkureerima. Ka selle aasta novembris võib oodata hoogsat kasvu lennutranspordi hindades. Hinnakasvu toetab nõudlus nende kaupmeeste poolt, kes soovivad sellel hetkel juba võimalikult kiiret tarnet, aga oma panuse annavad nii otseselt kui ka kaudselt energiakandjate hinnatõus,“ ennustab Vahar.

Tõrkeid transpordisektoris võimendab ka tööjõupuudus. „Eriti USA-s ja Euroopas on puudu inimesi nii kaubanduses kui ka transpordivaldkonnas. Alates personalist kaubaterminalides kuni autojuhtideni välja,“ ütles Vahar. „Ebakindlust lisab olukord lennunduses, sest streigid on muutunud üha tõenäolisemaks ja pikemaks.“ Mida rohkem ebakindlust ja viivitusi, seda suurem on tõenäosus, et transpordi korraldamisel võib tekkida mõni tõrge, mistõttu jõuab kaup kohale plaanitust hiljem. Eestisse tarnides tuleks tellida jõulukaup võimalusel juba septembrikuus.

Jõulukaupade nagu ehete ja kunstkuuskede puhul on üks olulisemaid lähteriike Hiina, mille jäik koroonapoliitika ei tee erandeid ei tootmis- ja transpordiettevõtetele ega sadamatele ja lennujaamadele. Selle asemel suunatakse suur osa kaubamahust avatuks jäänud transpordisõlmedele, koormates need üle. Vahari sõnul jõuab jõulukampaaniaid silmas pidades teha veel turvaliselt soodne valik ja tellida kaupa Hiinast Euroopasse meritsi. Lükates tellimise edasi, jääb ainsaks õigeaegseks lahenduseks lennutransport, mille kuluerinevus meretranspordiga võib olla enam kui kümnekordne.

Tänavune aasta on mitmes mõttes eriline. „Globaalse majanduse trendid ja tarneahelate probleemid on muutnud logistikat oluliselt. Ka sel aastal tuleb valmis olla selleks, et Eestile olulised kaubanduspartnerid nagu USA, Kanada või Hiina võivad sügisel kehtestada uusi viirusega seotud piiranguid,“ tõdes MyDello kasutajakogemuse juht Peeter Vahar.

Logistiku sõnul aitab varajane planeerimine säästa transpordikuludelt ja pakkuda lõppkokkuvõttes tarbijale paremat hinda. „Praegune üldine hinnatõus on paratamatus ka transpordisektoris. Samas on logistikas pea alati võimalik valida kiire ja kalli ning aeglasema ja odavama variandi vahel. Et hinnatõusuga kaasnevaid kahjusid minimeerida, tasub planeerida transpordikorraldus aegsasti ette ja leida odavamad lahendused,“ ütles Vahar.

Logistikavaldkond kohaneb

Viimaste aastate piirangud ja hinnatõusud on mõjutanud logistikat oluliselt. Vahari sõnul tähendab see, et ettevõtted peavad mõtlema logistikale rohkem kui kunagi varem. „Transpordi hinnatõus tähendab, et senised tarneahelad tuleb pidevalt üle vaadata. Mitmed ettevõtted on vahetanud Aasia tootmispartnerid Euroopa omade vastu, sest hinnatõus ja prognoositamatus tähendavad liiga suurt riski,“ tõdes Vahar.

Logistikavaldkonnas on prognoosida oludega kohanemist, kuid ebakindlust on jätkuvalt palju. Logistikud prognoosivad, et pärast jõule kaubamahud küll vähenevad, kuid sedavõrd suureneb uute viiruspiirangute ja streikide risk.