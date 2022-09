Eesti Energia töötajaid motiveerib võimalus muuta maailma

Teine pikk nimekiri töökuulutustest on teil insenerivaldkonnast. Kui IT-erialade puhul loob riigiettevõtte kuvand pigem konservatiivset mainet, siis kuidas see insenerierialade puhul on?

Selliseid projekte tehakse kogu aeg ja neid on palju. Paar meie värskemat saavutust on näiteks MARU äpp, mis elektririkete korral kliendiga kiiret infovahetust võimaldab, elektrivõrgu tervise monitoorimise ja rikete ennetamise tööriist NetFix või Asgardiani äpp, mis aitab arvutada kliendile pakutavat elektrihinda.

See, et sinu tegevus mõjutab äri ja muudab maailma, on väärtus, mida sageli hinnatakse suuremaks motivaatoriks, kui seda on materiaalsed hüved.

Meie 300 töötajaga IT-üksus on suurem kui enamik Eesti IT-ettevõtteid ja tööd pakume absoluutselt kõigile IT-kompetentsidele. Meil on piirideta eneseteostus- ja arenguvõimalused nii horisontaalselt, vertikaalselt kui ka rahvusvaheliselt, kuid peamine, mida meie töötajad ise välja toovad, on suure mõjuga töö.

Üheks suurimaks väljakutseks on ennast IT-maastikul põneva tööandjana teadvustada. Mõeldes Eesti Energiale, ei tule esimesena silme ette IT valdkond ning IT-töö otsija jaoks on Eesti Energia tihti nimekirja lõpuotsas.

Kõik arengule suunatud riigid ja ärid digitaliseerivad, automatiseerivad ja mõtlevad kliendi paremaks teenindamiseks välja aina targemaid ökosüsteeme, mistõttu on igal pool suur IT-kompetentside nappus. Ka meie ambitsioon on kliendile mugavate energialahenduste pakkumine.

Töökuulutusi vaadates jääb silma, et teil on suur puudus IT-töötajatest?

Olles valdkonna suurim tegija, loome kindlust, et Eesti Energias tehakse asju parima kvaliteediga, töö on kindel ja stabiilne ning tagatud on kõige kõrgemal tasemel ohutus.

Ja ometi on teil inseneridest puudus?

Kahjuks on huvi inseneeria erialade vastu juba noorte hulgas väga väike ning taipamine, et inseneritöö on mitmekesine, loominguline ja hea töötasuga, jõuab inimesteni sageli üsna hilja.

Samas kõik teavad, et Eesti Energiast tulnud insener on väärt töötaja, ja nii seisame tihtilugu silmitsi ka sellega, et töötajaid proovitakse erinevate võimalustega meilt ära meelitada.

Mis teeb inseneritöö Eesti Energias sedavõrd eriliseks?

Kui inimene tööd alustab, leiab ta eest kogenud eksperdid ja juhid, kes on ise olnud insenerid ja mõistavad töö sisu. Noortele on loodud kõik karjäärivõimalused, saab areneda nii spetsialistist juhiks kui ka funktsioonipõhiselt ning kuna tegutseme naaberriikides, siis ka rahvusvaheliselt.

Ja noored hindavad seda kõrgelt – oleme Instari uuringu kohaselt tehnikavaldkonna tudengite eelistatuim tööandja.

Mida te noortele inseneridele pakute?

Võimaldame neil, kes meiega liituvad, oma kvalifikatsiooni tõsta. Meie enda töötajad panustavad kõrgkoolide õppekavadesse, et olla veendunud, et need vastaksid parimal moel tänase päeva ja tuleviku vajadustele.

Ja mõistagi töö ise on kõige unikaalsem õppeplatvorm. Võtame näiteks Auvere elektrijaama, kus on ligikaudu 40 000 erinevat andurit, mis kõik vajavad inseneride tähelepanu.

Lisaks muidugi motiveeriv sissetulek. Noore inseneri töötasu on juba alustades vähemalt Eesti keskmise palga suurune ja kuna karjääriredelil edasi liikuda saab väga kiiresti, siis järgneb sellele ka kiire palgatõus.

Kui kellelgi on ambitsiooni ja tahtmist, siis Eesti Energias on väljakutset igale inseneri maitsele.

Mida Eesti Energia teeb, et selliste värbamisväljakutsetega toime tulla?

Tähelepanu saamiseks ja talentide kaasamiseks kasutame kõiki klassikalisi teada-tuntud võtteid – osaleme üritustel, teeme koostööd koolidega, korraldame värbamiskampaaniaid jne. Aga kõige olulisemaks pean, et inimene tunneks ennast meie juures hästi ja teda ümbritsev keskkond toetaks eesmärkide saavutamist. Värbamine on väga kulukas tegevus, töötaja sisseelamine võtab palju aega ja kõige valusamad on lood, kui inimene siiski otsustab kellegi teise kasuks. Hoidmine ja iga inimese väärtustamine ning temast hoolimine on see, mille nimel Eesti Energias iga päev tegutsetakse.