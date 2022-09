Järvan: universaalteenuse hind jääb kindlasti alla 20 sendi kWh kohta

Täna jõuab teisele lugemisele elektri universaalteenuse eelnõu. „Ma loodan, /.../, et saame alla 200 euro pakkuda. Vähemalt. Ma loodan, et see ei tule üks-kaks eurot alla kahesaja, vaid ikkagi rohkem. Aga ma ei soovi poliitiliselt survestada konkurentsiametit, kes saab objektiivsete faktide pealt teha otsuse, mis see õige hind on,“ lausus Järvan.