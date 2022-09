USA börsil toimus viimase kahe aasta suurim kukkumine

S&P 500 jaoks tähendas see, et varsem neli päeva kestnud tõus kustutati pea täielikult. Suurematest ettevõtetest langesid Apple’i aktsiad 5,87%, Tesla 4,04%, Microsoft 5,50% ja Amazon 7,06%. Sealjuures vähenes Apple'i turuväärtus 154 miljardi dollari võrra.

Öö läbi kauplevad Aasia turud võtsid USA-lt teatepulga üle ning jätkasid samuti langusega. Aasia Dow on kukkunud 2,44% ning Jaapani Nikkei 2,6%. Euroopa turgudel on päev alanud rahulikumalt: STOXX 600 indeks on langenud 0,2%.

Rahaturud prognoosivad nüüd, et USA keskpanga intressimäär jõuab 2023. aasta alguses ligi 4,3% peale. Järgmine intressitõusu otsus toimub järgmise nädala kolmapäeval. Pärast eilset hinnatakse, et tõus saab olema minimaalselt 0,75%. Selle tõenäosus on CME Groupi andmetel 64%. Protsendise tõusu tõenäosus on 36%. Enne inflatsiooniraportit oli see ümmargune null.