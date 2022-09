Ootamatu. Hando Sutter ei jätka Eesti Energia juhina

Juhatuse esimehe kohalt lahkumine ei tulnud Sutteri enda initsiatiivil, vaid oli energiaettevõtte nõukogu otsus. „Hando on 8 aastat Eesti Energiat juhtinud, ka eelmistel juhtidel oli analoogne staaž,“ põhjendas nõukogu esimees Anne Mere. tehtud otsust.

Samuti rõhutas ta, et üldiselt on globaalsel tasandil tippjuhtide staažiks keskmiselt kaheksa aastat ning pärast seda võib evolutsiooniline ning tempokas areng sama juhi all raugeda. „Et hoida organisatsioonil hoogu sees ja valmis turu muutusteks ka järgmise tsükli ajal, oleks nõukogu arvates hea alustada uue juhiga,“ rääkis Mere.

Eesti Energia nõukogu tunnustab siiski Hando Sutterit tehtud töö eest. Sutter on Eesti Energiat juhtinud 2014. aasta 1. detsembrist ja ettevõtte nõukogu on pikendanud tema lepingut varem kaks korda.

Sutteri-poolset tagasisidet otsusele Mere kommenteerida ei soovinud. „Hando ootusi ja arvamusi ja mõtteid tuleb temalt endalt küsida. Kaheksa aastat on piisavalt pikk aeg, et väga palju asju ära teha, mida Hando ka tegi oma meeskonnaga. Selle eest me oleme nõukogus väga tänulikud ja rahul temaga,“ ütles ta.

Hando Sutter tunnustas nõukogu, et uue juhi leidmise protsessiga on aegsasti alustatud. „Energeetikas on mitmeski mõttes tormised ajad. Ka Eesti Energia on jätkuvalt kiires muutuses. Mul on au olnud koos suurepärase meeskonnaga 8 aastat seda teekonda suunata. Ees seisab eriti keeruline talv ja varajane selgus uue juhi osas aitab teatepulga sujuvalt üle anda. Annan oma parima kuni viimase tööpäevani.“

Ärileht püüdis kommentaari saada ka Sutterilt endalt, kuid juhatuse esimees keeldus kommentaari andmast.

Eesti Energia otsib nüüd uut juhatuse esimeest