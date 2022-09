Hinnavõit Tallinna klientidele. Utilitas sai loa kasutada suuremas mahus reservkütuseid

„Olukord kütuste turul on erakordselt muutlik ja iga päevaga muutuvad nii hinnad kui ka kättesaadavus. Kusjuures mitte ainult tarbimistippude ajal kasutatavate fossiilsete kütuste puhul, olukord on pingeline samuti meie põhikütuse ehk kodumaise metsa- ja puidutööstuse jäätmete turul. Ainult erinevaid kütuseid kombineerides saame sel küttehooajal tagada, et soojust jagub ka kõige külmematel päevadel,“ selgitas Utilitas Tallinn ja Utilitas Eesti juhatuse esimees Robert Kitt.