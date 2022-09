Neli erakorralist meedet, mis leevendaksid Euroopa energiakatastroofi

Neli uut ettepanekut

Nõudluse vähendamine aitab mõjutada elektrihindu ja turgu üldiselt rahustada. Selleks et suunata elektritarbimist kõige kallimatel tundidel, kui maagaasil põhinev elektritootmine mõjutab hinda märkimisväärselt, teeb komisjon ettepaneku kehtestada kohustus vähendada valitud tipphinnatundidel elektritarbimist vähemalt 5%. Liikmesriigid peavad kindlaks määrama 10% tundidest, mil eeldatav hind on kõige kõrgem, ja vähendama neil tipphinnatundidel nõudlust. Ka teeb komisjon ettepaneku, et liikmesriigid võtaksid sihi vähendada üldist elektrinõudlust vähemalt 10% kuni 31. märtsini 2023. Nad võivad ise valida, kuidas nad seda teevad, kasutada võib ka rahalist hüvitamist. Nõudluse vähendamine tipphinnatundidel aitaks vähendada talvist gaasitarbimist 1,2 miljardi kuupmeetri võrra. Oluline osa Euroopa rohelise kokkuleppe kohaste kliimakohustuste täitmisel on ka energiatõhususe suurendamisel.

Ülempiir kehtestataks tootjatele, kes kasutavad väiksemate kuludega tehnoloogiaid, nagu taastuvad energiaallikad, tuumaenergia ja pruunsüsi, ning kes tarnivad elektrit võrku hinnaga, mis jääb alla hinnataseme, mille on kehtestanud kallima elektri tootjad, kelle piirkulud on suuremad. Väiksemate piirkuludega tootjad on teeninud suhteliselt stabiilsete tegevuskulude juures erakordset tulu, sest kallid gaasil töötavad elektrijaamad on ajanud elektri hulgihinna kõrgeks. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada väiksemate piirkuludega tootjate tulude ülempiiriks 180 eurot/MWh. See võimaldab tootjatel katta oma investeerimis- ja tegevuskulud, kahjustamata investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse kooskõlas Euroopa 2030. ja 2050. aasta energia- ja kliimaeesmärkidega. Ülempiiri ületavad tulud koguvad kokku liikmesriikide valitsused ja neid kasutatakse selleks, et aidata vähendada energiatarbijate arveid. Elektriga kauplevaid liikmesriike innustatakse sõlmima kahepoolseid lepinguid, et jagada osa tootjariigi poolt väiksemate piirkuludega elektritootjatelt kogutud tulust vähese elektritoodanguga liikmesriigi lõppkasutajatele. Sellised lepingud tuleb sõlmida 1. detsembriks 2022, kui liikmesriigi elektri netoimport naaberriigist on vähemalt 100%.