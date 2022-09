Saksamaa valitsus mõtleb gaasihiiu riigistamise peale

Seejärel on Saksamaa valmis ka vajadusel astuma järgmise sammu: riigistada kogu ettevõte, juhul kui see on vajalik, et vältida riigi energiasüsteemi kokkukukkumist.

Saksamaa valitsus sai firmas 30% osaluse pärast 15 miljardi euro suurust päästepaketti. Nüüd ollakse valmis vajadusel veelgi abi pakkuma. Uniperi suurim omanik on Soome energiafirma Fortum. Uniper, mis on Saksamaa suurim Vene gaasi importija, sattus raskustesse pärast Ukraina sõja algust. Selle põhjus oli gaasi hinna erakordne tõus, mis toob ettevõttele iga päev miljoneid eurosid kahjumit.

Fortum teatas täna uudise järel börsiteates, et ühtegi otsust pärast stabiliseerimispaketti pole tehtud. Samas nentis firma, et Euroopa energiakriis on süvenenud pärast seda, kui Nord Stream 1 tarned peatusid. Peale selle on gaasihankelepingute tõttu alates juulist Uniperi kahjumid suuremad ning ebakindlus firma tuleviku ees on kiiresti ja märkimisväärselt kasvanud. Nii jätkavad Fortum ja Saksa valitsus läbirääkimisi, milline võiks olla pikaajaline lahendus Uniperi päästmiseks.