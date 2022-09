Eesti esimene Decathlon tuleb kohe Ikea kõrvale

„Tänaseks oleme juba alustanud ettevalmistavate ehitustöödega ja meie eesmärk on kaubanduspark avada 2023. aasta augustis,“ lausus VPH Groupi partner ja OÜ Tallinn Retail Park Development juhatuse liige Barry Nabuurs. Nabuurs märkis, et Eestis uudse kontseptsioonina rajatav kaubanduspargil on suur potentsiaali nii kauplejate kui ka külastajate vaatest. „Äsja avatud IKEA kaupluse lähedus ja Kurna Pargis esindatud väga tugevad kaubamärgid – nii Eestis juba hästi tuntud ja armastatuid kui ka uus rahvusvaheline tipptegija – on projekti edu aluseks ning näeme seda potentsiaali juba praegu,“ rääkis Nabuurs. „Usume, et Kurna Pargist saab regulaarne ostukoht nii IKEA külastajatele kui ka Tallinna kasvavas lähiümbruses elavatele inimestele laiemalt.“

Kurna Pargi ankurrentnikeks on Selveri hüpermarket ja spordikaupade müüja Decathlon, mis avab seal oma esimese kaupluse Eestis. Teiste seas hakkavad seal asuma spordikaupade müüjad Sportland ja Nike; lastekaupade müüja Baby City / Toy City; riide- ja moebändid Sinsay, Takko ja Pepco ning sisustuskaupade müüja Alandeko. Samuti on esindatud Apotheka ja Pet City ning väikesel toitlustusala on võimalik nautida sooja toitu ja jooke-snäkke.



Kurna Pargi jaekaubanduspindade rentnike leidmise eest vastutanud Colliers Estonia kinnisvarakonsultant Kristofer Kamberg lausus, et rajatav kaubanduspark on Eestis esimene omalaadne, kus kõigile kaubanduspindadel on otse sissepääs parkimisalalt. „Retail Pargi planeering on Euroopas laialt arenev keskuste kontseptsioon, mis võimaldab pakkuda minimaalseid üldkulusid ja annab kaupmeestele võimaluse kasutada kaubanduspinda mugavalt ka e-poe jaotuskeskusena,“ rääkis Kamberg. „Kaupmeeste huvi projekti vastu on olnud suur ja tänaseks on kõik suured kaubanduspinnad üürilepingutega kaetud.“



Kurna Pargi peatöövõtja Mapri Ehituse tegevjuhi Tarmo Roosi sõnul on väga tervitatav, et Eestisse sisenevatel tugevatel ärikinnisvara ettevõtetel, nagu VPH Group, on silme ees pikk perspektiiv. „Ehitame tulevikulinna: Tallinn kasvab jõudsalt ja ulatub peagi ringteeni,“ märkis ta.



Projekti koguinvesteering ulatub enam kui 30 miljoni euroni. Arendust finantseerib LHV Pank.