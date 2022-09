Kanna funktsionaalseid, mugavaid ja vastupidavaid jalanõusid igal ajal

Valimise lihtsustamiseks toome esile kaks paari premium-klassi poolsaapaid, millega kindla peale minna. Tänu turvaelementidele on need mõeldud kandmiseks erinevate ohtudega tööobjektidel, kuid sa ei pea olema tööl mõnel nõudlikul objektil, et kanda häid funktsionaalseid, mugavaid ja vastupidavaid jalanõusid. Kes ütles, et jalad ei võiks olla hästi kaitstud igal pool mujal: tänaval, vabal ajal maal või metsas, õhtusel jalutusringil. Kena sportlik disain igal juhul meelitab. Kumba eelistad sina – silmapaistvaid oranže kujunduselemente või rahulikku tumesinist mustaga?

Vali SOLID GEAR

SOLID GEAR Reckon (S3, SRC, HRO, ESD) poolkõrgetes BOA® kinnitusega turvasaabastes on ühendatud nägus ja väljapaistev disain, hea hingavus, meeldivalt pehme samm, kaitse ja vastupidavus. Meie kandi rahvas kiidab lisaks laia liistu ja suurepärast istuvust.

Hingavast mikrokiust pealsed on vetthülgavad ja ninaosast kaetud TPU tugevdusega. Valatud PUst tald on alt kaetud õhukese oranži kummikihiga, mille koostis ja muster tagavad väga hea haakuvuse. Sellise kombinatsiooniga on ühes tallas kahe materjali eelised: PU on materjalina kerge ja pehme, kumm aga väga hea hõõrdumiskindlusega. Lisaks on tald õli- ja kuumuskindel.

Loomulikult on saapad varustatud BOA® kiirkinnitusega, sel mudelil vingelt saapa välisküljele seatult. BOA® on lihtne, mugav, vastupidav ja peaaegu kõige kindel. Seda on testitud kuumas ja külmas, tolmus ja vees. Kiirkinnitusele kehtib jalanõude kasutusaegne garantii. Kuniks on võimalik jalanõusid veel kanda, kestab ka BOA®, mille tugeva nailonkatte all on 49 imepeenikest terastrossi, mida musklijõul pole võimalik katki tõmmata. BOA® pakub ka lisaturvalisust: pole lahtiseid paelu, pole võimalust takerduda.