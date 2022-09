SKs saad miljonite inimeste elu päriselt paremaks ja turvalisemaks muuta

Suurt rolli on mänginud see, et Katrini tööandja toetas tema püüdlusi: „Näiteks on mind toetatud ja toetatakse ka praegu nii akadeemiliste eesmärkide saavutamisel kui ka erinevate koolitustega üle maailma. See kõik on avardanud mu maailma, kasvatanud minu kompetentsi valdkonnas ja loonud kuhjaga võimalusi isiklikuks arenguks.“

See, kuidas Katrin 15 aastat tagasi tuli SKsse kvaliteedijuhiks ja praegu juhib kümneliikmelist osakonda, näitab ilmekalt SK mitmekülgseid karjäärivõimalusi: „Alustasin SKs kvaliteedijuhina, kui olime veel päris noor organisatsioon ja tegutsesime ainult Eestis. Palju asju tuli nullist luua – inimesi oli vähe ning me olime nagu Hunt Kriimsilmad mitmete erinevate ametitega. Nüüd oleme aga nii palju kasvanud, et minu kunagist tööd teeb praegu vähemalt viis inimest.“

Praegu juhib Katrin tiimi, mis tuvastab riske SK teenustele ja võitleb kõikvõimalike küberpahalastega – olgu need siis pahatahtlikud häkkerid või mesijuttu ajavad petturid. Katrin ise ütleb, et tegelikult on tema meeskonna – kus enamuses on muide naised – ülesanne palju laiem kui ainult pahatahtlike rünnakutega võitlemine: „Ühelt poolt koordineerime kogu ettevõtte infoturvet ehk valvame, et meie ettevõte, meie inimesed ja meie teenused oleksid alati kaitstud, miljonid inimesed saaksid turvaliselt autentida ja pangas ülekandeid teha. Ja teisalt abistame teisi SK tiime, et meie teenused vastaksid alati kõrgeimatele turvastandarditele.“

Tegelikult on põhjuseid muidugi tunduvalt rohkem. 2007. aastal SK ID Solutionsisse kvaliteedijuhiks tulnud Katrin Laas-Mikko ütleb, et tema töö on põnev seetõttu, et riskid muutuvad pidevalt: „E-identiteedi pakkumine ja kaitsmine on äge töö ning täis igapäevaseid väljakutseid.“

Iga inimene loeb

Katrin on oma meeskonda kasvatanud ja koos hoidnud aastaid ning teab väga hästi, miks on SK ID Solutions üks kõige atraktiivsematest tööandjatest nii Eestis, Lätis kui ka Leedus: „Me hoolime igast töötajast ja see pole lihtsalt klišee. See on päriselt nii ja meie inimesed võivad alati kindlad olla, et nad ei ole oma murede ega rõõmudega kunagi üksi.“

SK ID Solutionsis on iga inimene oluline ja hinnatud.

Kõik on alati oodatud kaasa rääkima ja panustama.

Iga töötaja saab ise valida koolitus-arendustegevusi ühe kuu palga väärtuses.

SKs arvestatakse puhkust tööpäevades.

Toetame töötajaid, kes käivad tööl ilma autota.

Vabatahtliku töö tegemiseks tasustatud vaba päev.

Sel aastal SKga liitunud siseteenuste tiimijuht Maili Saia lisab omalt poolt, et SKs on iga inimese panus tõesti oluline ja hinnatud: „Kui näitad üles initsiatiivi ja tahad midagi hästi ära teha, siis toetab sind kogu ettevõte. See sisendab kindlustunnet, et kõik on ühise eesmärgi eest väljas, et me teeme midagi enamat, kui hoiame lihtsalt äri käigus.“

Kui Maili meenutab oma esimesi tööpäevi SK ID Solutionsis, siis ütleb ta, et SK erilisus oli näha esimesest hetkest alates.

„Esimese ja ehk isegi kõige olulisemana jäid silma sõbralikud kolleegid, kes aitasid uues maailmas kiiresti orienteeruda. Positiivselt üllatas ka see, et sain kohe põhjaliku ülevaate kogu ettevõtte ärieesmärkidest ning erinevate tiimide tööst. Hea on näha, et oled päriselt teretulnud ja oodatud tiimikaaslane. Minu jaoks on tähtis ka see, et sain oma töövahendeid ise valida – võib-olla on see väike asi, kuid samas pole see just kõigis ettevõtteis nii.“

Kolleegide tugevat toetust kiidab ka DevSecOpsi juuniorinsenerina töötav Maria Seray, kelle ülesanne on SK serverite administreerimine: „Kui ma alguses võib-olla kartsingi natuke, et inseneri tehniline spetsiifika võib olla minu jaoks liiga keeruline, siis SK kolleegide toetus ja mõistev suhtumine hajutasid selle hirmu kiiresti. Nüüd teen juba aasta aega täpselt seda, mida olen alati teha tahtnud. Ja see on põnev!“

Seda tahab Maria ka tulevastele kolleegidele rõhutada: „Kõige olulisem asi SKs on teadmine, et mitte keegi ei ole üksi. Alati on mitu kolleegi, kes aitavad, kui mõni ülesanne liiga keeruliseks peaks osutuma.“

Töö, aga mitte ainult