Euroopa Liit kavatseb keelata turul orjatööna valmivad tooted

Uurimist alustatakse toodetest, mille puhul on põhjendatud kahtlus, et need on valmistatud sunnitööd kasutades. Ametiasutused võivad küsida teavet ettevõtetelt ning teha kontrolle ja uurimisi, sh väljaspool EL-i asuvates riikides. Kui riiklikud ametiasutused teevad kindlaks sunnitöö kasutamise, siis nõuavad nad juba turule lastud toodete turult kõrvaldamist ning keelavad toodete turule laskmise ja ekspordi. Ettevõtted peavad tooted hävitama. Liikmesriikide tolliasutused vastutavad nõuete täitmise tagamise eest EL-i piiridel.