Naisasutajaid ei ole Eestis endiselt veel kuigi palju. Üks neist on Sandra Roosna, kes tuli startup maailma suhteliselt hilja. Eeskujuks on tal abikaasa Hendrik, kellega kunagi kokku lepiti, et hullus idufirmade maailmas saab vaid üks neist korraga startupper olla. Lõpuks nii siiski ei läinud.