Rahvusvaheline Gofore – kadestamisväärne võimalus IT-konsultantidele

Gofore meeskonnas on alati ruumi andekatele IT-konsultantidele. Kellele? IT-konsultantidele? Jah, just nii. See tiitel võib tavapäraste rollide, nagu arendaja, disaineri, analüütiku, projektijuhi ja testija kõrval näida abstraktne ja tundmatu. Kokkuvõtvalt on tegemist laia kogemuste pagasiga IT-eksperdiga, kellel on konsultandi mõtteviis – avatus muutusteks, oskus kliendi vajadusi välja selgitada ja oma enda tegemiste köögipoolt valgustada.

Mirjam Feodorov

Mulle meeldib võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides läbi Eesti firma. Goforel on projektid üle terve maailma ja siit saab väärt rahvusvahelise töökogemuse. Olen Eestis tegelenud tarkvaraarendusega päris pikalt, kuid nüüd tahtsin näha, kuidas mujal maailmas asju tehakse. Mulle meeldib, et mul on tagalana oma Eesti tiim ja samas rahvusvaheline töö.

Gofores olen praeguseks töötanud alla aasta. Gofore töökultuur on hästi aus ja läbipaistev. Gofore võidetud projektid on kõikidele töötajatele nähtavad, iga töötaja saab tõsta käe ja öelda, et see huvitab mind ja palun võtke mind kampa. Tuleb leida see valdkond ja roll, mis sind kõnetab. Kui hiljem selgub, et tegelikult tahaksid ikkagi midagi muud teha, saab märku anda ja projekti vahetada. Samas on Goforel palju ka pikaajalisi partnereid, nii et saab soovi korral ka pikalt kindla kliendiga seotud olla.