Entain hoolitseb oma töötajate heaolu ja vaimse tervise eest

Vaimne tervis esikohal

Personaliosakonna juht Oleg Karpušenko on õnnelik, et vaimne tervis on hakanud viimaks ka avalikkuses rohkem tähelepanu saama. Entain mõistab vaimse tervise tähtsust hästi ja pingutab selle nimel, et keegi ei jääks oma raskete mõtetega üksi. Tööstress ja kodused mured on vältimatud ning kõik võivad aeg-ajalt tuge vajada. „Vaimse tervise mured mõjutavad inimesi väga erinevatel viisidel. Seetõttu lõime selle aasta algul käed ettevõttega, mis pakub meie töötajatele võimalust abi saada litsentsitud psühholoogidelt, nõustajatelt ja terapeutidelt,“ selgitab Karpušenko Entaini panust töötajate vaimsesse heaolusse. Samuti ei usuta Entainis ületundidesse. Vastupidi, ettevõte panustab sellesse, et töötajad leiaksid tervisliku tasakaalu töö- ja koduelu vahel.

Tee tööd seal, kus sulle sobib

Viimased aastad on tõestanud, et kontor ei ole ainuke koht, kus tööasjad edukalt tehtud saavad, ja Entain on selle suhtumise täiesti omaks võtnud. „Me ei survesta oma inimesi tegema üht ega teist,“ selgitab Karpušenko. „Kõigil on vabadus valida endale mugavaim paik töö tegemiseks. Tähtis on, et töö saaks tehtud. Usaldame oma inimesi.“ Karpušenko tõdeb aga, et hoolimata võimalusest töötada kodus, käivad paljud siiski hea meelega kontoris ja seda mõnusa atmosfääri, toredate ühisürituste ja vahvate kolleegide pärast. „Hindame väga koos veedetud aega, mistõttu korraldame tihti tiimiüritusi.“