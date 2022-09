Taristuehitus kritiseerib ministeeriumit: riik teab hästi maanteede nigelatest olukordadest, kuid miski ei muutu

Riigikontrolli äsjases auditis riigiteede rahastamise jätkusuutlikkusest on kirjas, et väheneva rahastuse juures ei suudeta kõiki riigiteede säilitamiseks ja arendamiseks seatud eesmärke täita. „Sellele probleemile on ka taristuehitajad korduvalt tähelepanu juhtinud, kuid seni pole riik eesotsas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga suutnud teedeehituse investeeringuteks täiendavaid vahendeid leida,“ nentis Taristuehituse liidu tegevjuht Tarmo Trei.

Trei lisas, et riik on vägagi teadlik sellest, et teede ehitus- ja remondivõlg aina kuhjub. Teede tehnokeskuse 2019. aastal tehtud analüüsi kohaselt oli 2019. aastal riigimaanteede remondivõlg ligi 700 miljonit eurot. Teede remondivõlg, mis hõlmab nii riigimaanteid kui kohalike omavalitsuste teid ja tänavaid, on aga veelgi suurem. Juba praegu üle 4 miljardi ning 2021. aasta riigieelarvestrateegiast lähtuvalt jõuab teehoidu 2024.-2025. aastal juba niigi neil aastatel vähenevate riigimaanteede teehoiu investeeringutega võrreldes kummalgi aastal veel ligi 100 miljonit vahendeid vähem.

Trei sõnul tähendab eeltoodu, et mitmed olulised tee-ehitusprojektid lükkuvad edasi teadmatusse. Nii on ka riigikontrolli auditis kirjas, et enam pole üleeuroopalise teedevõrgu (TEN-T) väljaehitamine kokkulepitud tähtajaks realistlik. Eesti on võtnud Euroopa Liidu ees kohustuse aastaks 2030 Euroopa teede põhivõrku kuuluvad maanteed TEN-T määruse nõuetele vastavalt välja ehitada.

34, 100 aastat või mitte kunagi?

„Kui võtame viimase nelja-viie aasta tempo, siis jõuame TEN-T teede osas 2+2 väljaehitamiseni 34 aasta pärast. Kui jällegi võtame aluseks taasiseseisvusaja viimase kolmekümne aasta tempo ja arvestame rahastamise vähendamise plaanidega ja suure hinnatõusuga, siis kulub selleks üle saja aasta,“ nentis Trei.