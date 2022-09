Kallas: võib-olla tuleks suured energiamahukad ettevõtted ajutiselt sulgeda

Kallas tõi tänases infotunnis esile, et ettevõtete puhul tuleb vaadata, et need oleksid konkurentsivõimelised ja seda ka võrreldes teiste riikide ettevõtetega. „Loomulikult me peame tegema kõik selleks, et võimalikult vähe oleks pankrotte. Aga ma ei saa seda kindlasti öelda, et ühtegi pankrotti ei tule, sest rasked ajad on tulemas.“

Küsimusele, kas valitsusel on plaan, kuidas aidata Eesti ettevõtlust, vastas peaminister, et homme arutab valitsus esimese punktina meetmeid ettevõtetele. Ta lisas, et Euroopa Komisjoni üks seisukoht on, et iga riik saab kohustuse hoida kokku vähemalt 10–15% elektrit.

„See võib tähendada teatud juhtudel ka seda, et kui meil on suured energiamahukad ettevõtted, ja meil on need nimekirjad olemas, kus tegelikult võib-olla töötajaid ei olegi nii palju, siis teatud juhtudel võib-olla on isegi mõistlikum, et need suured energiamahukad ettevõtted mõneks ajaks panevad ennast kinni, selleks et kõik teised saaksid odavamat elektrit.“ Kallas sõnas, et üks võimalus on kehtestada ettevõtetele teatud ajaks universaalteenus. „Nii et homme me seda arutame ja loodetavasti jõuame otsustele.“

Elektri börsihinna kohta märkis Kallas, et valitsus on teinud ettepaneku, et kui börsihind läheb lukku, teevad kõik oma pakkumised. Kui selgub, et sellest jääb puudu 2,4 megavatti, nagu juhtus 4000-eurose tunnihinna puhul, siis saavad kõik teha 15 minutiks uued pakkumised, kui palju nad suudavad kokku hoida. „Ja selle tulemusena näiteks, kui oleks olnud selline võimalus, oleks hind olnud 1000 eurot megavatt-tunni kohta selles tunnis,“ sõnas Kallas.

„Energiasõjas oleme me kõik ja me peame vaatama, mida me saame teha selleks, et ka kaasa aidata. Tõesti, kõik ei saa kokku hoida, aga paljud jällegi saavad ja kui need, kes saavad, seda teevad, siis on abiks see ka nendele, kes ei saa kokku hoida,“ lausus Kallas.