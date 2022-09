Farmatseut Kristi Hausenberg: inimeste aitamine on midagi enamat kui amet

Farmatseudid ja proviisorid on Eestis heas seisus – neil on palju valikuvõimalusi, kuhu ning millise koormusega tööle suunduda. BENU apteekides seistakse hea selle eest, et pakkuda erialase haridusega, kõrge missioonitundega ja inimeste tervisest hoolivatele spetsialistidele parimaid töötingimusi, pidevat erialast enesetäiendamise võimalust ning konkurentsivõimelist palka ja hüvesid. Kokkuhoidev meeskond ja stabiilne töö tagavad selle, et apteeki tööle tulnud inimesed sinna ka pikemalt jäävad.

Farmatseut Kristi Hausenberg: mulle meeldib inimestele lahendusi pakkuda

Juba kaheksandat aastat BENU apteegis töötav farmatseut Kristi Hausenberg polnud veel keskkoolis oma erialavalikuid üksipulgi läbi mõelnud, kuid otsust sooritada keemia lõpueksam ja asuda õppima farmatseudi erialale Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli pole ta kordagi kahetsenud. „Läks õnneks, sest töö sobib mulle tõesti väga hästi, sain sellest juba BENUs koolipraktikat sooritades aru. Ma soovin, et iga patsient ehk apteegi klient saaks aru, miks ta mingit ravimit kasutab ning kuidas see teda antud situatsioonis aitab. See on mulle isiklikult oluline ning seetõttu usungi, et meie töö on midagi enamat kui lihtsalt amet,“ ütleb Hausenberg ja lisab, et farmaatsiavaldkond on huvitavalt mitmekülgne. Kui mõnele kõrvaltvaatajale võib apteekritöö jätta mulje kui lihtsamas mõttes klienditeenindusest, siis tegelikult tähendab see enda regulaarset harimist ja täiendkoolitusi, mida ka Hausenberg kõrgelt hindab.

„Minu laiem missioon apteekrina on seista selle eest, et iga uksest sisse astuv inimene saaks vajalikku abi. Kõige rohkem motiveerib mind see, kui apteeki mingit konkreetset ravimit ostma tulnud inimene saab siit ka laiemaid nõuandeid ning lahkub lootusrikkamana. Või kui ta tuleb pärast tänama, et nõuannetest ja soovitustest oli tõesti abi. Vahel tuleb soovitada inimesel ka arsti juurde pöörduda, mitte vaid ravimit osta.“

Toetavad kolleegid ja paindlikud võimalused