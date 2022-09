Euroopa vaeseim riik kardab, et gaasihinnad kukutavad riigi majanduse

Peaminstri sõnul valmistub Moldova kõikvõimalikeks stsenaariumiteks, sest aastane inflatsioon on ületab 30% ning samuti on oktoobri alguses ootamas ees läbirääkimised riigi gaasivõla osas Gazprom PJSC'ga, hoolimata riigi viie aastasest lepingust Vene suurfirmaga. Seni pole aga läbirääkimised edu toonud ning riiki võib ees oodata täielik gaasi kinnikeeramine. Samuti ei aita kaasa Vladimir Putini valitsuse vastasseis Moldova suunas, alates ajast, mil riiki valiti juhtima Euroopameelne president Maia Sandu.

Hoolimata aga Grazpromi gaasitarnetest, peab Moldova siiski gaasitarbimist hakkama vähendama, sest energiahinnad on liiga kõrged. „Kõrged energiahinnad on meie jaoks „anomaalia“ suveperioodil ja me ei tea, kui palju need tõusevad talvel,“ ütles Gavrilita teisipäeval antud intervjuus.