Pangad hoiuste intresse tõstma ei torma, kuid jälgivad olukorda

Hoiuste vähenemist on pankades näha eelkõige äriklientide seas. Seda on esile toonud nii Coop Pank kui LHV Pank, kellest viimase puhul on tegu finantsvahendajatega. Eraklientide hoiuste maht langusesse pankade sõnul langenud ei ole, kuid varasem kasv on stabiliseerunud. Pankade sõnul jälgitakse olukorda ning kaalutakse ka hoiustele pakutavate intressimäärade tõstmist.