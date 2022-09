Pentus-Rosimannus: Eesti Energia tegi Sutteri juhtimisel läbi põhjalikud muutused

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus sõnas Ärilehele, et Sutteri kaheksa aastase juhtimise ajal tegi Eesti Energia läbi põhjalikud muutused. „Kaheksa aastat on juhi ametis pikk aeg ja järgmise aasta märtsis saab Hando Sutteri leping läbi, ses mõttes pole midagi erakorralist nõukogu otsuses uue juhi otsimisega aegsasti alustada,“ lausus rahandusminister.

Pentus-Rosimannus sõnas, et värskelt kinnitatud omaniku ootused on uuele juhile hea teekaar. Ta lisas, et taastuvenergia edasiarendamine ja energiasõja oludes elektritootmise võimsuste ülevalhoidmine on sellest oluline osa.

„Uue juhi valiku protsessi veab ja korraldab ettevõtte nõukogu, kellel on selleks kõik vajalikud volitused ja pädevus,“ märkis Pentus-Rosimannus uue juhi kohta ja lisas, et lihtne see amet ei saa olema. „Eesti Energial on järgnevatel aastatel ees suured innovatsiooni- ja arendusprojektid, et liikuda samm-sammult keskkonnajalajälje vähendamise suunas. Samal ajal tuleb tagada elektri varustuskindlus ja pakkuda Eesti inimestele ning ettevõtetele häid teenuseid.“