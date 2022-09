Sikkut: Euroopa Komisjoni ettepanekud olid Eesti jaoks pettumus

„Seda, et on (liikmesriikidele) siduvad tiputarbimise vähendamise eesmärgid ja eesmärk gaasi hinna kujunemisega tegelda – väga hea. Aga seda, et börsihinda alla tuua – mida meil ju väga vaja oleks homsest, oleks see, et gaas ei veaks hinda üles ja inimesed ja ettevõtted ei peaks suuri arveid maksma. Tiputarbimise nihutamine mõnevõrra annab seda efekti, aga seda, et gaas siduda lahti elektri hinna kujunemisest, et kuu keskmist 300–400 euro peale megavatt-tunni eest ei lükkaks, see oli tegelikult minu ootus Euroopa Komisjonile. See on see, mida oleks võinud adresseerida,“ rääkis Sikkut.