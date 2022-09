77 kooli toitlustaja: meid on pandud tõsiste valikute ette. Lahendus oleks indekseerimine

Baltic Restaurantsi juhi Aaro Lode sõnul on väga keeruline hüppelise hindade kallinemise juures säilitada koolilõuna kvaliteeti, sest toitlustajad peavad tagama hangetes välja lubatud hinna ja menüü kokkulepped. Paljudes koolides on nõutud igapäevaselt mitmekülgse valiku ehk kolme prae, kahe supi ja kolme salati tagamine.

Paraku on see iga päevaga järjest keerulisem, sest sisseostuhinnad on tõusnud kõikide toidugruppide puhul - kuivained keskmiselt 70%, kalatooted 60%, liha 50% ja köögiviljad 50%. „On ka drastilisemaid hinnatõuse - nisujahu hind on kasvanud 117%, suhkru hind 100%, kapsas on kallinenud 114%, kartul 100%,“ rääkis Lode.