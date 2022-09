Eesti peseb maailma jaoks Vene laevakütust. Ka Tallink sõidab Vene kütusega

Keskkonnaameti järelevalveosakond on teinud viimase poole aasta jooksul Eesti merevetes 18 laevakütuse kvaliteedikontrolli. Kvaliteediga on kõik korras, kütuse väävlisisaldus on vastanud Läänemerel lubatud 0,1%-le. Ka eetilises vaates on hästi läinud: ühelgi kontrollitud laevafirmal ei ole olnud Vene punkerdusfirmade saatelehti, kinnitab keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna nõunik Agni Kaldma.